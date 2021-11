Ciclistas de Saquarema realizam pedal em conscientização ao Câncer de próstata - Reprodução redes sociais

Ciclistas de Saquarema realizam pedal em conscientização ao Câncer de próstataReprodução redes sociais

Publicado 18/11/2021 21:46 | Atualizado 18/11/2021 21:47

Conhecidos pelas diversas ações realizadas dentro do município, os ciclistas do grupo Jacobike se reuniram no último domingo (14), em Saquarema para uma ação de mobilização pelo Novembro Azul.

Organizado por Marcus Vinicius os ciclistas de diversos bairros participaram do evento que percorreu toda orla e terminou na Praça do Coração, no Centro de Saquarema.





O Novembro Azul é uma campanha global de conscientização do combate ao câncer de próstata.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil (atrás do câncer de pele não-melanoma). O total estimado de novos casos de câncer de próstata é de 65.840 (dados de 2020), que corresponde a 29,2% dos tumores incidentes no sexo masculino. Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum.

Ciclistas de Saquarema realizam pedal em conscientização ao Câncer de próstata Reprodução redes sociais

O câncer de próstata é assintomático no início, ou seja, não apresenta nenhum sintoma, o que torna a prevenção muito importante. Vale lembrar que o exame de sangue não substitui o de toque, que é simples e rápido. É indispensável que os dois sejam realizados, principalmente em homens que já passaram dos 45 (quarenta e cinco) anos de idade.

No mês de outubro, o mesmo grupo realizou uma ação em prol da Campanha Outubro Rosa, onde cerca de 60 ciclistas participaram da ação.O Novembro Azul é uma campanha global de conscientização do combate ao câncer de próstata.De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil (atrás do câncer de pele não-melanoma). O total estimado de novos casos de câncer de próstata é de 65.840 (dados de 2020), que corresponde a 29,2% dos tumores incidentes no sexo masculino. Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum.O câncer de próstata é assintomático no início, ou seja, não apresenta nenhum sintoma, o que torna a prevenção muito importante. Vale lembrar que o exame de sangue não substitui o de toque, que é simples e rápido. É indispensável que os dois sejam realizados, principalmente em homens que já passaram dos 45 (quarenta e cinco) anos de idade.