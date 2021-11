Rodovia liga Jaconé ao centro do distrito de Sampaio Corrêa - divulgação

Publicado 18/11/2021 21:58

Funcionários da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, estiveram na RJ 118, rodovia que liga Jaconé ao centro do distrito de Sampaio Corrêa para realizar a operação Tapa Buracos.

Mesmo sendo de responsabilidade do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) e do Estado do Rio de Janeiro por ser tratar de uma estrada estadual, a RJ118 é uma via importante e que corta o município, contudo, devido à necessidade de rápida manutenção, a Prefeitura realizou os trabalhos para dar mais segurança aos usuários da via.

A Prefeitura informou que segue solicitando ao Governo do Estado melhorias constantes nas rodovias que cortam o município (RJ 102, RJ 106, RJ 118 e RJ 128). Para a RJ 128, a Estrada de Latino Melo, um grande projeto está sendo feito pela Prefeitura para solucionar, de vez, os problemas da rodovia.