Saquarema inicia vacinação antirrábica em equinos e muares - Divulgação

Publicado 24/11/2021 20:31



No dia 01 de dezembro, vai acontecer em Saquarema, na Região dos Lagos, um ciclo de palestras com temas voltados para criadores e tutores de equinos, asininos e muares do município.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca. O tema escolhido foi "Manejo Sanitário em equinos, asininos e muares".

As palestras acontecerão na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, Sampaio Corrêa, a partir das 09 da manhã, e serão ministradas pelos médicos veterinários Kaio Luis Ferreira e Waldir Pessanha Junior. Os interessados em participar do evento poderão comparecer ao local na data e horário do evento, sem a necessidade de inscrição prévia.