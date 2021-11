Os novos ônibus já estão na garagem da empresa no Porto da Roça - Divulgação

Publicado 24/11/2021 20:38

A empresa Rio Lagos, concessionária responsável pelo transporte público de Saquarema, anunciou nesta quarta-feira, 24 de novembro a compra de 7 novos ônibus para aumento de frota e que serão utilizados nas linhas municipais da cidade.

De acordo com informações, os novos veículos já estão na garagem da empresa, no Porto da Roça, e estão recebendo os últimos equipamentos antes de serem emplacados. A expectativa da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos é de que os veículos já estejam prontos para operação na próxima semana.

Desde o início do programa Tarifa Solidária, que subsidia 50% do valor da passagem para o cidadão, houve acréscimo de 10 novos ônibus à frota municipal. Desta forma, novos itinerários e horários puderam ser criados, beneficiando mais moradores da cidade. O benefício do Tarifa Solidária é válido para todos os moradores de Saquarema, dos 6 aos 64 anos. Para participar do programa, basta realizar a inscrição em um dos pontos de cadastramento. A lista de endereços está disponível no site da Prefeitura.