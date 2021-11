Prefeitura de Saquarema define empresa que fará gestão de empréstimos consignados no município - internet

Publicado 24/11/2021 20:45

A Prefeitura de Saquarema realizou nesta segunda-feira, 22, a última etapa do processo licitatório para definir a empresa que fará a gestão dos empréstimos consignados dos servidores municipais. Chamada de Teste de Conformidade, a etapa buscava avaliar se o sistema da empresa atendia aos critérios técnicos exigidos pela Prefeitura em Edital.

Com a realização do Teste de Conformidade, a Prefeitura poderá assinar contrato com a empresa Zetra Soft, que venceu a licitação realizada em setembro e que será a responsável por administrar as margens consignáveis dos funcionários da Prefeitura junto às instituições bancárias.

De acordo com o Edital, a empresa Zetra tem até 45 dias para iniciar os trabalhos. A expectativa da Secretaria de Administração, Receita e Tributação é de que nos primeiros dias de janeiro os servidores já poderão dar entrada nos pedidos de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.