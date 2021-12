Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth mudará de nome - Divulgação

Publicado 27/12/2021 16:25

A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta semana que não há nenhum paciente internado em tratamento contra a covid-19 no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá ou nos Postos de Urgência no Centro e em Jaconé, locais onde alas e setores exclusivos para atender à demanda de internação do coronavírus foram montados no município.

De acordo com as informações contidas no site coronavirus.saquarema.rj.gov.br, a cidade contabiliza 4.655 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 4.010 casos recuperados, 243 mortes e 13.005 casos de covid descartados.

O município também está há 23 dias sem registrar nenhum óbito em decorrência do coronavírus. A última morte aconteceu no dia 4 de dezembro.