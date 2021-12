Operação visa garantir a paz e a tranquilidade dos moradores e turistas, durantes as compras de Natal. - DIVULGAÇÃO

Operação visa garantir a paz e a tranquilidade dos moradores e turistas, durantes as compras de Natal.DIVULGAÇÃO

Publicado 24/12/2021 17:08

Em uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, policiais militares da 4ª CIA estão realizando em Saquarema, na Região dos Lagos, a operação "Papai Noel".



Segundo a Polícia Militar, a operação está sendo feita no Centro Comercial de Bacaxá, com o intuito de garantir a paz e a tranquilidade dos moradores e turistas, durantes as compras de Natal.



A ação conta com a presença de 5 equipes da PM, 02 motopatrulhas, além do videomonitoramento de diversos pontos do bairro. Já a Guarda Civil Municipal, realiza a fiscalização do trânsito.



De acordo com a PM, a operação se estenderá na semana do réveillon