Ruas de Bacaxá recebem sinalização viária

Publicado 24/12/2021 17:34

A Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos de Saquarema, está com diversas equipes trabalhando na sinalização viária da cidade. Nesta semana, as ações estão concentradas no distrito de Bacaxá.



De acordo com a Prefeitura, os serviços seguirão por outros bairros da cidade, contemplando diversas vias de grande fluxo de veículos e pedestres. Em uma segunda etapa, a Prefeitura fará a instalação da sinalização vertical, composta das placas de orientação aos motoristas e demais usuários das vias. A sinalização horizontal é composta por pinturas, instalação de segregadores de trânsito, sonorizadores e demais itens para dar mais segurança aos motoristas e pedestres. Além destes itens, as faixas de pedestres também estão sendo pintadas.