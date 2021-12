Brasil tem 27 casos confirmados da variante Ômicron - Reprodução

Publicado 27/12/2021 16:36



Após o Governo do Estado anunciar neste sábado ( 25), que a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, estava na lista dos municípios com casos suspeitos da variante ômicron, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que foi notificada pela Secretaria Estadual de Saúde sobre a suspeita da variante no município.

De acordo com a Secretaria de saúde do município, o único paciente realizou exame particular feito na Rede Dasa com uma técnica de triagem.

A Secretaria informou ainda que, assim como no início dos casos da variante Delta, irá notificar o paciente suspeito e fazer o rastreio de contato, que é a testagem em todas as pessoas que estiveram próximas a ele. Todo o material coletado será enviado ao Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ) para análise completa.

Independentemente de confirmação ou não da variante Ômicron, o paciente e as pessoas que tiveram contato direto com ele serão monitorados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde até o fechamento do diagnóstico por meio dos exames realizados pelo Município e pelo Estado.