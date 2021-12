balanços serão instalados para que moradores e visitantes possam fazer fotografias ao longo do trajeto. - divulgação

balanços serão instalados para que moradores e visitantes possam fazer fotografias ao longo do trajeto.divulgação

Publicado 27/12/2021 16:47

Saquarema, na Região dos Lagos está criando o projeto “Roteiro a Pé”. A ideia da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo é sinalizar pontos de interesse histórico, turístico e cultural do município em circuitos que possam ser feitos por meio de caminhada em curtos trajetos.



projeto "Roteiro a Pé" divulgação

“Saquarema é uma cidade com muitas trilhas de mata. Na área urbana, temos uma geografia que permite a caminhada em diferentes níveis de percurso. Nossa ideia é criar roteiros curtos, rápidos e que tenham apelo turístico para fomentar este tipo de atividade”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro. Nesta primeira etapa, vinte pontos serão sinalizados na Vila (praia e Centro Histórico), Itaúna, Lagoa de Saquarema e Morro da Cruz. Além dos marcos informativos, a Prefeitura está instalando balanços e outros equipamentos para que moradores e visitantes possam fazer fotografias ao longo do trajeto.“Saquarema é uma cidade com muitas trilhas de mata. Na área urbana, temos uma geografia que permite a caminhada em diferentes níveis de percurso. Nossa ideia é criar roteiros curtos, rápidos e que tenham apelo turístico para fomentar este tipo de atividade”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

As placas de sinalização do “Roteiro a Pé” possuem informações em português e Inglês, além de mapa do trajeto e QR Code para interatividade.