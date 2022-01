Agência do Itaú em Bacaxá - Reprodução internet

Publicado 15/01/2022 17:23

Comunicado do Banco Itaú, Bacaxá Divulgação

Comunicado do Banco Bradesco, em Bacaxá Reprodução internet

Assim como aconteceu com os Correios, usuários das agências dos bancos Itaú e Bradesco de Saquarema, na Região dos Lagos, foram pegos de surpresa com o fechamento das unidades.De acordo com os bancos, as agências foram fechadas por conta do aumento expressivo no números de casos de covid-19 no município. Segundo comunicado, as duas agências temporariamente para a higienização e cumprimento de medidas preventivas contra o coronavírus, já que há casos de funcionários que testaram positivo.As duas agências funcionam no bairro de Bacaxá. A do Bradesco fica na Avenida Saquarema, 5414 e a do Itaú, na Praça de Santo Antônio. Um comunicado deixado na agência do Itaú, informa que o atendimento presencial voltará quando a "atual situação estiver normalizada". O banco ainda orienta aos clientes que presenciarem de atendimento presencial, que procurem a agência mais próxima, localizada na Rua Coronel Madureira, em Saquarema.Já os clientes do Bradesco que necessitarem de atendimento, podem contar com o Bradesco Express, localizado dentro da lojas Casas Bahia. Os que quiserem atendimento presencial, terão que ir um pouco mais longe, já que agência mais próxima fica em Araruama, na Rua Major Félix Moreira, no Centro.Os caixas eletrônicos do banco Itaú ainda estão funcionando, enquanto a agência do Bradesco foi totalmente lacrada.