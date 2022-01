Saquarema tem "Operação Verão" nas praias | Saquarema | O Dia

Operação será realizada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de Saquarema - Divulgação

Publicado 30/01/2022 14:25

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, na Região dos Lagos, está realizando mais uma edição da “Operação Verão”.

agentes de segurança estarão nas praias efetuando a identificação de crianças Divulgação

Até o dia 20/03, os agentes de segurança estarão nas praias de Itaúna, Vila, Jaconé e Vilatur efetuando a identificação de crianças (para caso elas se percam), distribuição de sacolas biodegradáveis, ordenamento e fiscalização do trânsito e espaço público, além de orientações aos moradores e turistas.As tendas funcionarão todos os dias, a partir de 08 da manhã. O trabalho conta com a participação de profissionais da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Agentes de Trânsito, Agentes de Apoio e policiais militares do PROEIS.