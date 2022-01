Dia D será com aulas gratuitas de Vôlei na Praia de Itaúna - Divulgação

Dia D será com aulas gratuitas de Vôlei na Praia de ItaúnaDivulgação

Publicado 30/01/2022 14:31

Por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Saquarema, na Região dos Lagos, vai realizar o “Dia de Vôlei de Praia”, evento que consiste em um dia de aulas intensivas da modalidade para a população. Com inscrições gratuitas, a ação é voltada para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.

Para participar, basta se dirigir à sede da Secretaria de Esportes, na Praça dos Pescadores, com cópias dos documentos de identificação da criança e do responsável. As aulas serão ministradas por professores da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

O Dia do Vôlei será realizado na sexta-feira, 04, a partir das 09 horas, na Arena de Vôlei, na Praia de Itaúna.