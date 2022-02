124ª DP de Saquarema - Foto: Divulgação

124ª DP de SaquaremaFoto: Divulgação

Publicado 01/02/2022 17:00

O fim de semana foi de violência em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Na noite deste domingo, 30 duas mulheres foram assaltadas, no bairro do Porta da Roça.

Segundo informações, as vítimas caminhavam pela Rua Umbelina Simões, quando foram abordadas por um homem que anunciou o assalto.

O criminoso levou dois telefones celulares e os documentos e cartões das vítimas. Em seguida, o homem fugiu a pé, na direção da Avenida Saquarema.

A polícia foi acionada e o caso registrado na 124ª DP, no Centro de Saquarema.