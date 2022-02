Creci-RJ e Prefeitura de Saquarema combatem loteamentos ilegais

Operação contou com equipes de Creci-RJ e das Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo de Saquarema - Divulgação

Publicado 01/02/2022 16:22



Focada no combate ao exercício ilegal da profissão, o Creci-RJ e a Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo de Saquarema, na Região dos Lagos, realizaram no dia 27 de janeiro, uma operação para impedir a venda de loteamentos ilegais na região. A fiscalização contou com a presença do presidente e do vice-presidente do Creci-RJ, Marcelo Moura e João Eduardo Correa, que participaram de perto de todo o trabalho realizado em defesa da sociedade nas negociações imobiliárias.



Na ocasião foram visitados 5 loteamentos, onde dois autos de infração foram lavrados pela equipe de fiscalização do Conselho: um por exercício ilegal da profissão e outro por venda sem apresentação do registro de loteamento. Para o presidente do Creci-RJ, Marcelo Moura, é importante estar na rua participando ativamente das operações de combate às ilegalidades:

- Agradeço à Prefeitura de Saquarema, através das Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo, pelo apoio. Estamos iniciando esse novo projeto na nossa gestão que é fazer um esforço e ir para a rua combater os loteamentos ilegais e acabar com a contravenção. Nossa gestão busca moralizar o mercado. Quando combatemos as ilegalidades estamos protegendo a sociedade. Estamos na rua, no sol, trabalhando pela classe de corretores de imóveis.

Já o vice-presidente do Creci-RJ, João Eduardo Correa, destaca que venda de loteamentos ilegais é crime e o Conselho vai atuar de forma intensiva na proteção da sociedade:



O Creci pede que a população denuncie o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis através do Whatsapp da Fiscalização: (21) 99800-4882. A prefeitura de Saquarema, através da Secretaria de Urbanismo, também disponibiliza um número para denúncias contra loteamentos ilegais: (22) 99601-3530 (Whatsapp). - Estamos aqui combatendo os loteamentos ilegais. Venda de imóvel é coisa séria. É o sonho das famílias. Venda de loteamento ilegal é crime. Vamos agir de forma incansável para proteger a sociedade. Exija o Creci para ter a certeza de que está negociando com um corretor de imóveis. Ele é o único que transmite a segurança nas negociações imobiliárias.O Creci pede que a população denuncie o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis através do Whatsapp da Fiscalização: (21) 99800-4882. A prefeitura de Saquarema, através da Secretaria de Urbanismo, também disponibiliza um número para denúncias contra loteamentos ilegais: (22) 99601-3530 (Whatsapp).