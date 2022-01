Drogas encontradas com traficante no Rio de Areia - Divulgação

Publicado 30/01/2022 17:04

Nesta sexta-feira, 28, um homem foi preso por tráfico de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu durante uma operação realizada por agentes da 4ª CIA, no bairro do Rio da Areia, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas no bairro.

No local, os agentes encontraram um traficante e drogas que já estavam prontas para venda.

O homem foi preso em flagrante e o caso foi registrado na 124ª DP, no Centro de Saquarema.