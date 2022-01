Projeto Primeira Jornada CCR - Divulgação

Termina nesta segunda-feira, 31, as inscrições para o projeto Primeira Jornada, programa de aceleração de jovens talentos promovidos pelo Grupo CCR e pelo Instituto Bold.

Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de jovens de baixa renda favorecendo a inclusão social e incentivando a inserção no mercado de trabalho. O projeto de aceleração profissional para estudantes é voltado para aqueles que possuem renda familiar de até cinco salários-mínimos.

Para participar da seleção, é necessário ser morador de Saquarema, ter entre 16 e 24 anos, comprovar renda familiar e estar matriculado em universidade ou curso técnico.

Serão 120 vagas para uma experiência de quatro meses, onde serão trabalhadas as capacidades de desenvolvimento humano por meio de mentorias. Ao final, os aprovados terão chance de ingressar no Grupo CCR, fazendo parte de um banco de talentos. Todas as etapas serão realizadas por meio da plataforma online.