Teste RT-PCR é baseado na detecção do RNA viral em amostras de swab da nasofaringe, e pode ser feito desde o primeiro dia dos sintomas - DivulgaÇÃO / Berg Silva

Publicado 29/01/2022 10:00 | Atualizado 30/01/2022 14:39

Por conta do baixo estoque de testes para detectar o coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, divulgou que fara mudanças na testagem da população.

De acordo com o comunicado, a mudança foi necessária visto que o município não recebeu mais nenhuma remessa de testes rápidos. Com isso, a partir desta segunda-feira, 31 as pessoas que apresentarem qualquer sintoma deverão procurar o posto de saúde mais próximo para uma avaliação médica. Após, a unidade realizará o encaminhamento e agendamento para a realização do exame Swab no Laboratório Municipal, que funciona na Rua Frutuoso de Oliveira, s/n°, Centro.

A Secretaria informou ainda que, o laboratório não realizará exames de pessoas sem o agendamento do posto de saúde.

Ainda de acordo com a Prefeitura, assim que o Ministério da Saúde regularizar a entrega de testes rápidos, as testagens serão retomadas nas ESFs e no Centro de Testagem.