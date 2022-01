Três bairros serão contemplados com novas unidades educacionais: Madressilva, Basilea e Bacaxá - Divulgação

Publicado 31/01/2022 14:32

A Prefeitura de Saquarema vai iniciar o ano letivo de 2022 com diversas inaugurações de escolas e de casas creche ampliando, consideravelmente, a oferta de vagas na rede municipal de educação para os moradores. No mês de fevereiro, três bairros serão contemplados com novas unidades educacionais: Madressilva, Basilea e Bacaxá. Mas isso é apenas o começo. A previsão é de que outras 4 unidades sejam inauguradas, ainda em fevereiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Na quarta-feira, 02, o bairro Madressilva vai ganhar uma nova escola. Após obras de reforma e ampliação, a Prefeitura entregará a Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, que contará com 11 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, salas administrativas e quadra poliesportiva. Podendo atender até 900 alunos, a escola ofertará turmas da creche ao 9° ano, além de turmas do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

A segunda inauguração da semana será na Basilea. A Prefeitura de Saquarema entregará na quinta-feira, 03, aquela que será a maior escola do município: o Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo. Com capacidade de atender até 980 alunos da Educação Infantil ao Nono Ano do Ensino Fundamental e EJA, a unidade conta com 18 salas de aula, além de laboratório de informática, sala multiuso, auditório, sala multimídia, refeitório, vestiários, quadra poliesportiva e área administrativa.

A terceira escola a ser inaugurada será a Casa Creche Elizabete Alves da Silva (antiga Escola Curumim), no bairro de Bacaxá. A unidade será entregue à população segunda-feira, 07, e contará com 7 salas de aula, espaço de lazer, refeitório e áreas administrativas. Com capacidade de atender até 90 alunos, ofertando turmas de creche II, III, IV, Pré I e Pré II, o local funcionará nas modalidades parcial e integral.

"Começamos o ano inaugurando a maior escola do município, com capacidade para 980 crianças, e entregando uma Casa Creche, para 90 alunos. Estamos avançando com a oferta de vagas e, em breve, vamos zerar a fila de espera das creches, atendendo toda a demanda do município", informou o Secretário Municipal de Educação, Antonio Peres Alves.

"Estamos felizes por começar o ano letivo com essas novas escolas. São espaços cuidadosamente planejados e preparados para atender nossos alunos com conforto e qualidade. Nossas equipes de professores e demais profissionais estão empenhados para receber os alunos nas novas escolas", informou a Prefeita Manoela Peres.

Por conta da pandemia do Coronavírus, as inaugurações serão fechadas, com restrição de acesso ao público. Contudo, as cerimônias serão transmitidas pelos canais de comunicação da Prefeitura de Saquarema no Facebook e no Instagram.