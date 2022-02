Material apreendido no Rio de Areia - Divulgação

Publicado 01/02/2022 18:44

Neste fim de semana a Polícia Militar realizou a prisão de 2 traficantes de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

A primeira prisão aconteceu no sábado, 29, quando agentes da 4ª Cia em conjunto com mais duas equipes realizam uma operação contra o tráfico de drogas no bairro do Rio de Areia. Após denúncias, os agentes localizaram o esconderijo do traficante conhecido como “DM”.

No local, os policiais encontraram o acusado entregando um pino de cocaína para uma outra pessoa. Durante a abordagem, os dois suspeitos tentaram fugir, mas o traficante “DM” acabou sendo capturado. Com ele os agentes encontraram 27 pinos de cocaína além de R$ 20,00 em espécie.

O traficante foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a 118ª DP, Central de Flagrantes em Araruama, onde o caso foi registrado.

No domingo, 30, durante um patrulhamento de rotina pela Rua Jacarepiá, os policiais foram suspeitaram de uma dupla que passava de motocicleta na rua, até que os suspeitos dispararam tiros contra os policiais, e, na fuga, jogaram uma sacola com drogas no chão. Após um cerco tático os agentes conseguiram prender os dois suspeitos na Estrada do Aterrado, no bairro da Raia, sendo um deles menor de idade.



Arma e as drogas que foram encontradas com traficantes na Raia Divulgação

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 124ª DP, no Centro de Saquarema, onde um dos acusados ficou preso em flagrante por tráfico de drogas e o menor foi liberado depois que a mãe assinou um termo de responsabilidade.

Com eles os agentes localizaram 01 Simulacro de Pistola; 02 Rádios transmissores; 15 sacolés de maconha, 58 Sacolés de cocaína, 01 Motocicleta Honda CG 125 e 01 Capacete branco.