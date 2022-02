Homem é preso por agentes da Guarda Maria da Penha em Saquarema - Divulgação

Homem é preso por agentes da Guarda Maria da Penha em SaquaremaDivulgação

Publicado 15/02/2022 12:57

Agentes localizaram um pedaço de madeira com pregos que era usado pelo suspeito para ameaçar a vítima Divulgação

Na última sexta-feira, 11, agentes da Guarda Maria da Penha prenderam um homem após tentar agredir sua ex-companheira em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.Segundo informações, a prisão aconteceu após a vítima solicitar a viatura da Guarda Maria da Penha após receber ameaças do ex-companheiro na residência onde estava com seu filho menor de idade.No local, os agentes não encontraram o suspeito, mas localizaram um pedaço de madeira com muitos pregos que estava sendo usado pelo suspeito para ameaçar a vítima.