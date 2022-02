Saquarema, Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 21/02/2022 14:10

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, na Região dos Lagos, está orientando as empresas e profissionais do ramo a se registrarem no Programa de Cadastro Turístico – Cadastur. Com a retomada do turismo no município, seguindo as orientações sanitárias e de saúde, o setor tem crescido a cada dia mais e despertado a atenção de turistas não só brasileiros, mas de todos os cantos do mundo. Essa nova tendência mostra um bom momento para que pessoas e empresas atuantes na área invistam não somente em estrutura física e mão de obra, como também em outras estratégias para alavancar os negócios.

O Programa

O Cadastur é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, executado pelo Ministério do Turismo, que atua como um balizador dos serviços ofertados dentro do segmento turístico. Ele é obrigatório para acampamentos turísticos, agências de viagens, meios de hospedagem como hotéis e pousadas, organizadoras de eventos, parques temáticos, transportadoras turísticas e demais agentes do ramo. A emissão do documento também é necessária para o exercício da função de guia de turismo. O cadastro garante diversas vantagens e oportunidades de negócios aos seus cadastrados, além de também ser uma importante fonte de consulta para o turista.

“Durante esses 4 anos de cadastro recebemos alguns benefícios, dentre eles o incentivo a participar de programas e projetos do governo federal, participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo, acesso a financiamento por meio de bancos oficiais, apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo, visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal.”, segundo Leandro Gerhardt, dono do Saquá Beach Hostel.



Inscrição é gratuita e garante diversas vantagens e oportunidades de negócios Divulgação

Para cadastrar gratuitamente a empresa ou o serviço e passar a fazer parte do mapa turístico brasileiro, basta acessar o site www.cadastur.turismo.gov.br. Mais informações podem ser obtidas através do site do Cadastur ou junto à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, na Praça dos Pescadores, no Centro de Saquarema. "É muito importante que todos os profissionais do ramo de turismo de Saquarema se inscrevam no Cadastur. O programa oferece inúmeras vantagens para quem está regular com o cadastro. Estamos oferecendo toda a assistência necessária para que o trade turístico saquaremense participe ativamente deste programa nacional", afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.