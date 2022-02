Rede de Supermercados de Saquarema doa 1 tonelada de alimentos para vítimas das chuvas em Petrópolis - Danilo De Azevedo Dos Santos

Rede de Supermercados de Saquarema doa 1 tonelada de alimentos para vítimas das chuvas em Petrópolis Danilo De Azevedo Dos Santos

Publicado 18/02/2022 20:26

Nesta quinta-feira, 17, através de suas redes sociais, uma das maiores redes de Supermercados da Região dos Lagos anunciou que fará a doação de 1 tonelada de alimentos para as vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.



Com 4 lojas só no município de Saquarema, o Supermercado Gomes informou ainda que, além da doação, todas as lojas da rede serão pontos de coletas e que colocará os caminhões da empresa à disposição para levar todo material arrecadado.

Além de Saquarema, o Gomes tem lojas em Ponta Negra, Cabo Frio, Tanguá, Gradim e Pacheco, em São Gonçalo.