Drogas apreendidas com traficante em Itaúna - DIVULGAÇÃO PM

Publicado 18/02/2022 20:01

Nesta quinta-feira, 17, um homem foi preso acusado de tráfico de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com as informações, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina na Rua dos Tatuis, no bairro de Itaúna, quando a atitude suspeita de um homem chamou a atenção dos agentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 6 buchas de maconha com o suspeito que confessou ser o traficante conhecido como BB e que em sua casa havia uma grande quantidade de drogas.

No local informado pelo acusado, os agentes encontraram 200 gramas de maconha, 1 balança e um telefone celular. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 124 DP, no Centro de Saquarema, onde a ocorrência foi registrada.