Saquarema inicia nas escolas municipais a vacinação contra covid-19 em crianças - Divulgação

Saquarema inicia nas escolas municipais a vacinação contra covid-19 em criançasDivulgação

Publicado 18/02/2022 19:16



Nesta semana, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a vacinação contra o Covid nas crianças no Colégio Gustavo Campos da Silveira, no bairro Gravatá. Todos os alunos devidamente autorizados pelos pais e responsáveis estão recebendo a primeira dose de imunização.

Saquarema inicia nas escolas municipais a vacinação contra covid-19 em crianças Divulgação

De acordo com o calendário em conjunto da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, os próximos dias de vacinação serão na Escola Theofilo D’Avila (Porto da Roça), no dia 22, e na Escola Ismênia de Barros Barroso (Jaconé), no dia 23.Outras escolas também receberão a campanha de vacinação. O calendário será divulgado parcialmente, de acordo com a disponibilidade de doses das vacinas.