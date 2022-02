Saquarema monta postos de doação para vítimas das chuvas em Petrópolis - Divulgação

Saquarema monta postos de doação para vítimas das chuvas em Petrópolis Divulgação

Publicado 18/02/2022 12:53



A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, montou seis postos de recebimento de doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis. A população que desejar doar qualquer tipo de donativo poderá procurar as unidades de desenvolvimento da cidade.

Onde doar



Saquarema monta postos de doação para vítimas das chuvas em Petrópolis Divulgação As doações poderão ser feitas no CREAS, no Centro Administrativo, e nas unidades do CRAS espalhadas pelo município nos bairros da Raia, Rio d'Areia, Jaconé, Bonsucesso e Sampaio Corrêa. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, água mineral, produtos de higiene pessoal, casacos e roupas de cama são os itens de maior necessidade.

Na quinta-feira (17) agentes da Defesa Civil Municipal e da Guarda Ambiental foram a Cabo Frio para levar doações arrecadadas pela Polícia Militar na cidade. O batalhão da PMERJ na região é um dos polos que concentram as doações para serem transportadas à cidade serrana. Nos próximos dias, os agentes do Salvamar também levarão doações a Petrópolis.



Saquarema monta postos de doação para vítimas das chuvas em Petrópolis Divulgação Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estão a caminho da Cidade Imperial para atuar no monitoramento de áreas e no auxílio às buscas levando, inicialmente, 7500 litros de água, dois drones, um cão de busca e demais equipamentos que serão utilizados para agilizar os trabalhos.

A Prefeitura de Saquarema se solidariza com o município de Petrópolis e se coloca à disposição para ajudar este povo tão querido do nosso estado do Rio.