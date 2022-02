Obra é um pedido antigo dos moradores - STHIVYNN MR

Obra é um pedido antigo dos moradoresSTHIVYNN MR

Publicado 16/02/2022 17:05

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Saquarema, iniciou nesta semana, duas frentes de pavimentação importantes na cidade: a RJ 128, conhecida como Estrada Latino Melo, e o segundo trecho de obras no bairro de Vilatur, balneário turístico do município. Executadas com recursos próprios do município, as obras são solicitações antigas dos moradores e trarão mais segurança no tráfego e qualidade de vida para a população.

Importante via que liga a RJ 124 (Via Lagos) ao município de Saquarema, a RJ 128 corta diversos bairros da cidade, com início em Bacaxá, passando pelo Retiro, Rio d’Areia, Goá e Palmital. Objeto de várias promessas de reformas e manutenção feitas por governantes estaduais, a via nunca recebeu uma grande intervenção para solucionar, definitivamente, os buracos e a falta de sinalização.



Estrada Latino Melo é uma Importante via que liga a RJ 124 (Via Lagos) ao município de Saquarema. Divulgação

Na RJ 128, a Prefeitura executará a retirada do pavimento atual e fará novo asfaltamento, instalação de iluminação, construção de acostamento e ciclofaixa, além de implantação de nova sinalização horizontal e vertical. “A Estrada de Latino Melo é uma das principais formas de acesso ao nosso município. As condições da via estavam precárias e colocavam em risco pedestres e motoristas que utilizavam a via. Propomos uma parceria com o Estado e vamos refazer todos os 8 quilômetros de estradas que pertencem a Saquarema. Os outros três quilômetros finais, que estão no município de Rio Bonito, ficarão sob responsabilidade do Estado, que executará as obras no trecho”, informou a Prefeita Manoela Peres.Na RJ 128, a Prefeitura executará a retirada do pavimento atual e fará novo asfaltamento, instalação de iluminação, construção de acostamento e ciclofaixa, além de implantação de nova sinalização horizontal e vertical.

Obras avançam em Vilatur

Do outro lado da cidade, as obras seguem em andamento. No balneário de Vilatur, a Prefeitura está executando a pavimentação de segundo trecho de intervenções no bairro. Mais 2,5 quilômetros de vias estão recebendo asfalto após a conclusão da construção de galerias de drenagem.

Parte do programa “Saquarema Não Para”, que prevê a pavimentação de mais de 140 quilômetros de ruas e estradas da cidade, a obra em Vilatur consiste na execução da drenagem, preparo do solo, asfaltamento, construção de calçadas, iluminação de led, urbanização e sinalização viária.

“Na primeira etapa, Vilatur recebeu mais de 9 quilômetros de obras, incluindo a Estrada dos Cajueiros, importante via de acesso ao bairro. Além da pavimentação, vamos iniciar em breve as obras na nova orla do bairro, seguindo os padrões arquitetônicos e urbanísticos da cidade”, informou o secretário de Infraestrutura, Danilo Villa Verde.

Para acompanhar o andamento das obras, acesse as redes sociais da Prefeitura de Saquarema no Instagram ou Facebook, além do site oficial.