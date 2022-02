Ao todo, foram oferecidas 245 novas vagas para estudantes residentes em Saquarema e que cursam universidades em Niterói ou Cabo Frio. - Divulgação

Publicado 16/02/2022 16:42

A Secretaria Municipal de Educação, divulga nesta terça-feira, 15, o resultado da do Processo Seletivo para o Transporte Universitário de 2022 do município.

Os alunos aprovados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Saquarema, 4299, no bairro do Porto da Roça, nos dias 21 e 22 de fevereiro, com documento de identificação e grade de horário da faculdade que é necessária para entrega da carteirinha, das 9:00h às 16:00h, para oficializar a matrícula.