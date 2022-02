Contagem servirá de base para uma futura ampliação da pista - Divulgação

Publicado 15/02/2022 13:13

Um contador de veículos foi instalado no Km 50, da RJ-106, na Rodovia Amaral Peixoto, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o contador que foi instalado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), no bairro de Bonsucesso, ficará no local por uma semana para realizar a contagem de veículos que passam diariamente pela região.

A contagem será realizada com o objetivo para que o DER-RJ , possa avaliar o quantitativo de veículos que passam pelo local em uma possível ampliação futura da via.