Julia, de 18 anos é paciente do Centro de Reabilitação e nunca havia tomado banho de mar - Divulgação

Publicado 16/02/2022 13:06

Saquarema dispõe de duas cadeiras anfíbias e esteiras/rampas de acessibilidade Divulgação

A Prefeitura de Saquarema deu início a um projeto muito especial, voltado para usuários de cadeira de rodas, idosos e todas as pessoas com dificuldades de locomoção. O projeto piloto que estreou na praia de Itaúna, consiste na montagem de esteiras/rampas de acessibilidade móveis, que ligam a calçada à beira d’água.A ideia do projeto partiu de um pedido da Júlia, paciente do Centro Municipal de Reabilitação, de 18 anos, que nunca havia se banhado no mar.Na praia, Além da rampa, a Prefeitura disponibilizará uma cadeira de rodas anfíbia, possibilitando que moradores e visitantes possam desfrutar de um banho de mar, de forma confortável e segura, sempre com a assistência de agentes do Grupamento Marítimo – Salvamar, vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública.Para usufruir do serviço, o banhista deverá se locomover pela rampa usando seu equipamento próprio. A cadeira anfíbia estará abrigada sob uma tenda ou guarda sol, na beira d'água, aguardando os usuários para que possam desfrutar do banho de mar, com conforto e total segurança.A montagem e a operacionalização do sistema, que pode ser utilizado inclusive em lagos e lagoas, também ficarão aos cuidados da equipe do Salvamar que analisará, no dia a dia, de acordo com as condições do mar, a viabilidade para a utilização o equipamento. A disponibilidade e a localização do sistema serão informadas, sistematicamente, nas redes sociais da Prefeitura.- A Julinha e o Miguel, que são pacientes do Centro Municipal de Reabilitação, foram os primeiros a experimentar e aprovar a rampa de acessibilidade e as cadeiras anfíbias. Foi um momento muito emocionante, mas feito com toda segurança, tivemos uma equipe toda à disposição para celebrar esse momento. Acredito muito que quando a gente pode oferecer uma mudança de vida nas pessoas, esse é o nosso papel, é isso que temos que fazer - contou emocionada a Prefeita, Manoela Peres.