Evento já se tornou parte do calendário, consolidando Saquarema como a Casa do Vôlei Brasileiro Divulgação

Publicado 15/02/2022 18:56

A 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizada entre os dias 28 de janeiro a 6 de fevereiro, movimentou não só a praia de Itaúna, com a presença de grandes atletas e cerca de 4.500 amantes do esporte que passaram pela arena no período, mas também os estabelecimentos comerciais locais, que tiveram um incremento significativo em seus faturamentos.



Com o evento, que se torna parte do calendário, Saquarema se consolida como a Casa do Vôlei Brasileiro e como postulante à Capital Nacional dos Esportes. E essa vocação existente para o Turismo Esportivo, acaba inserindo a cidade no roteiro de torneios nacionais e internacionais. Além disso, o alinhamento com a Confederação Brasileira de Voleibol – CBV e a parceria com o Museu do Vôlei Nacional resultarão em inúmeros projetos, inclusive de cunho social.



Movimento significativo



Hotéis, pousadas e restaurantes sentiram o impacto positivo no movimento de seus comércios durante os dias de evento. A ocupação da rede hoteleira do Centro e Itaúna ficou em 90%. O hotel e restaurante Massai comemorou os resultados positivos da etapa “Para nós, foi extremamente positivo, recebemos inúmeros elogios de nossos hóspedes que, inclusive, sugeriram que tenham mais eventos como esse em nossa cidade”, contou Maria Brito, gerente do estabelecimento.



Restaurantes como o Esquina da Praia e o Quiosque 12, estabelecimentos populares na localidade, confirmaram um aumento significativo no movimento de munícipes e turistas durante os dias de competição “Tivemos um aumento considerável no movimento de pessoas por aqui. Técnicos, funcionários, atletas e turistas nos visitaram durante a realização da competição”, informou Eliane, proprietária do Esquina da Praia.



A repercussão positiva também foi notada pelo Presidente da Federação Convention Visitors e Bureau de Saquarema, Rodrigo Noronha, “Tivemos um movimento significativo na cidade. Quanto mais tivermos atividades esportivas em Saquarema, teremos um fluxo de pessoas cada vez maior por aqui”, comentou Rodrigo.



Para o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro, oportunidades como esta são importantes para a economia da cidade.

“Para nós, o evento foi um sucesso! Além de termos um público espectador extremamente fiel às competições, tivemos um resultado muito positivo com o trade turístico. Nosso objetivo é investir cada vez mais em ações que fomentem ativamente o turismo de nossa cidade. Ainda em 2022 teremos outros grandes eventos que irão contribuir com a economia de Saquarema: As etapas do Mundial de Paramotor, realizado pela FAI, em abril; do Mundial de Surfe, da WSL, em junho e julho; e o Festival de Esportes Aquáticos, Aloha Spirit, em agosto”, relatou o Secretário.