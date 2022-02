Casa de Cultura de Saquarema - Divulgação

Casa de Cultura de SaquaremaDivulgação

Publicado 18/02/2022 15:37

As propostas premiadas do edital Nº 05/21, Prêmio Saquarema Cultural II, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, já estão sendo contempladas. A partir de 16 de fevereiro, os agentes culturais locais selecionados no edital começaram a receber o pagamento que tem como principal objetivo socorrer os trabalhadores da cultura e da arte, atingidos em seus trabalhos em decorrência da pandemia de Covid – 19 e ativar o mercado cultural no município. As propostas foram avaliadas por comissões especialmente criadas para tal fim.

Foram premiadas 30 propostas com R$ 10.203,27 (dez mil duzentos e três reais e vinte e sete centavos) cada uma e os agentes culturais contemplados foram Patrícia Beltrão Soares, Nelson de Santos da Encarnação, Dulce Tupy, Valéria Christina P. Torok. Além destes, outros agentes tiveram suas propostas selecionadas e, em breve, também receberão o prêmio ao qual fazem jus. Entre as propostas selecionadas estão espetáculos de teatro e dança, e-book de poesia, projeto animação, entre outros.

“Em 2022, Saquarema terá uma programação cultural ímpar. Os contemplados nos Editais Saquarema Cultural II - LAB, Circulação de Espetáculos de Artes Cênicas e Exposição de Quadros, Esculturas e Artesanato proporcionarão ao munícipe um rico calendário de cultura e arte. Está em andamento o edital Saquarema Musical, o qual somará a este calendário 33 shows e apresentações musicais. Este está com inscrição aberta até 31 de março de 2022. Não dá para perder! Serão 53 projetos ofertados no somatório dos três projetos finalizados e mais 33 shows musicais, ou seja, Saquarema terá um ano bem agitado, com uma programação cultural e artística de 83 projetos”, explica Carlos Henrique Pimentel, presidente da Comissão de Avaliação dos Editais da Cultura.

Conforme complementa o Secretário Municipal de Cultura, Manoel Vieira, “Esta programação poderá ser enriquecida com projetos do Governo Estadual, do Edital Retomada Cultural II, ao qual a Secretaria de Cultura de Saquarema emitiu mais de 100 cartas de anuências. Ou seja, a Cidade poderá receber ainda vários outros projetos caso sejam contemplados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.”

Mais informações sobre o Edital nº 5/21 e os agentes culturais contemplados podem ser obtidos em https://www.saquarema.rj.gov.br/cultura/.