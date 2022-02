Drogas apreendidas em Jaconé/ Saquarema - Divulgação PM

Drogas apreendidas em Jaconé/ SaquaremaDivulgação PM

Publicado 18/02/2022 19:51

Nesta quinta-feira, 17, policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O caso aconteceu na Rua 83 Jaconé, na localidade conhecida como Serrinha, quando, os agentes suspeitaram de dois homens durante um patrulhamento de rotina. Ao notarem a presença da polícia, os suspeitos fugiram para uma área de mangue.

Os agentes refizeram o caminho dos criminosos e conseguiram localizar em um mato, uma sacola preta contendo 251 pinos de cocaína e 70 tiras de maconha. As drogas foram encaminhadas para a 124 DP, no Centro de Saquarema, onde o caso foi registrado.

De acordo com a PM, todo material apreendido pertence a Bruno Azevedo, conhecido com BR, que vem a ser o gerente do tráfico na região.