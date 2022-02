Local faz parte da APA Massambaba - Divulgação

Local faz parte da APA MassambabaDivulgação

Publicado 18/02/2022 19:39



Nesta quarta-feira, 16, através de uma denúncia feira pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177), agentes da Polícia Ambiental identificaram em Saquarema, na Região dos Lagos, a degradação ambiental de uma área com cerca de 3 mil metros quadrados.

O caso aconteceu na Rua Guandu, no bairro do Guarani, quando os agentes localizaram uma grande área de terra com diversos cortes de árvores, características do bioma Mata Atlântica.

Segundo informações, o local faz parte da APA Massambaba, mas a polícia não localizou nenhuma placa de autorização ou de licença ambiental para realizar a atividade executada. Ninguém foi encontrado no local

Ainda de acordo com a polícia, o proprietário estaria desmatando e dividindo o terreno para venda.

A equipe notificou o local e registrou a ocorrência na 124 DP, no Centro de Saquarema.