Inscrições podem ser feitas até o dia 14 de março - Divulgação

Publicado 21/02/2022 10:23

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, está abrindo, nesta segunda-feira (21), até o dia 14 de março, inscrições para oficinas gratuitas de arte de diversas modalidades. Serão ofertadas 490 vagas assim discriminadas: Circo - 90 vagas, Teatro - 100 vagas, Dança/Jazz - 40 vagas, Dança de Salão - 40 vagas, Pintura em Tecido - 40 vagas, Pintura e Desenho - 32 vagas, Piano - 24 vagas, Violão - 64 vagas e Canto Coral Iniciantes - 60 vagas. As oficinas serão realizadas no Centro de Memória, no Teatro Mário Lago e na casa de Cultura Walmir Ayala, seguindo todos os protocolos sanitários de combate ao coronavírus.

Cada oficina será dividida por turmas, em diferentes dias da semana e turnos, e por faixa etária: Circo - terça-feira (manhã) e sexta-feira (tarde), 05 a 17 anos; Teatro - segunda-feira (manhã e tarde) e quarta-feira (manhã e tarde), 07 a 17 anos; Dança/Jazz - terça e quinta-feira (tarde), 10 a 18 anos; Dança de Salão - terça e quinta-feira (tarde), adultos; Pintura em Tecido - terça e sexta-feira (tarde), adultos; Pintura e Desenho - terça e quinta-feira (manhã e tarde), a partir de 10 anos; Piano - segunda-feira (tarde) e quarta-feira (manhã e tarde), a partir de 08 anos; Violão - segunda e terça-feira (manhã e tarde), a partir de 08 anos; e Canto Coral - terça-feira (tarde e noite) e quinta-feira (manhã e tarde), a partir de 07 anos;

Critérios para Seleção



As inscrições serão realizadas tanto de forma remota quanto presencialmente, sendo a remota disponibilizada no endereço https://forms.gle/jAsc6VHeGR1sqDRi6, e a presencial na Casa de Cultura Walmir Ayala, na Rua Coronel Madureira n 77, Centro, na sala da Diretoria de Cultura, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), de 09:30h às 11:30h, e de 14h às 16h. Serão destinadas 30% das vagas de cada oficina para os que primeiro se inscreverem. Além disso, 40% das vagas de cada oficina serão para alunos matriculados nas escolas públicas, 10% para os assistidos nos programas de assistência social, 10% para os assistidos na Secretaria da Mulher e outros 10% de vagas de cada oficina para pessoas com deficiências.

Para se inscrever é necessária a seguinte documentação: comprovante de residência em Saquarema, comprovante de vacinação em dia contra a COVID-19, documento oficial com foto, comprovante de matrícula escolar municipal, para estudantes, e de inscrição em programas sociais, para pessoas em vulnerabilidade. A inscrição em programas sociais e o comprovante de residência deverão ter, no mínimo, 90 dias de vigência. Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura de Saquarema.