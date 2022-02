Espaço disponibilizará serviços, informações e orientações para todos que desejarem empreender - Divulgação

Espaço disponibilizará serviços, informações e orientações para todos que desejarem empreenderDivulgação

Publicado 24/02/2022 09:23

A Prefeitura de Saquarema está nos últimos detalhes para o lançamento da nova Sala do Empreendedor. O novo local, mais amplo, moderno, informatizado e integrado, funcionará na Rua Barão de Saquarema, 243, sala 15, no Centro da cidade. Considerada ferramenta importante para o fomento do desenvolvimento e empreendedorismo na cidade, a Sala reunirá serviços e informações para todos os empreendedores de Saquarema. A previsão é que o espaço seja inaugurado ainda no mês de março.

A Sala é o local no qual o empreendedor (seja formalizado ou o que busca a formalização) encontra orientações e informações, além de servir como ponto de encontro para fechamento de negócios. No espaço, também podem ser oferecidos cursos de capacitação, qualificação e atualização para os empreendedores de todos os portes que possuem negócios no município.

Os serviços

Na nova Sala do Empreendedor, o cidadão poderá contar com os seguintes serviços: formalização do MEI; alterações dos dados cadastrais do CCMEI; impressão da DAS Mensal e da Declaração Anual; adesão ao parcelamento do SIMEI e baixa do CNPJ; abertura, alteração e baixa de empresa e profissionais autônomos; emissão de alvarás (abertura, alteração, baixa e provisório); emissão de licença sanitária; abertura de protocolos, processos de viabilidade e publicidade; cadastro das empresas e profissionais autônomos; orientação das notificações e multas da Fiscalização de Posturas; informações sobre oportunidades de novas áreas para empresas; orientação sobre utilização de uso de área pública para ambulantes; julgamento de processos e entrada de protocolo da JUCERJA; certidões negativas de débitos, ISS, entre outras; e processos de ISS de taxistas e artesãos.

“A nova Sala do Empreendedor reforça o nosso compromisso de criar um ambiente propício ao empreendedorismo e geração de empregos em Saquarema. Os nossos profissionais são capacitados para atender, tirar dúvidas e ajudar a solucionar problemas. Para todos que desejarem empreender, este é o local certo”, informou a Prefeita Manoela Peres.

O novo espaço é fruto de parceria com o SEBRAE-RJ, que vem oferecendo consultorias e diversos programas aos agentes públicos municipais, bem como aos empreendedores da cidade por meio do Programa Cidades Empreendedoras. O objetivo do Programa é institucionalizar políticas públicas de desenvolvimento para os pequenos negócios, por meio da efetivação de um Plano Municipal de Desenvolvimento, visando o fortalecimento do ambiente de negócios em Saquarema e engajando a gestão municipal na promoção de políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas.