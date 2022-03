Drogas apreendidas no bar no Rio de Areia - Divulgação

Drogas apreendidas no bar no Rio de AreiaDivulgação

Publicado 16/03/2022 11:10

A Polícia Militar recebeu nesta segunda-feira, 14, uma denúncia de que traficantes estariam utilizando um bar como ponto de drogas no bairro do Rio de Areia, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, diante da denúncia, os agentes foram até o local e encontram o homem com as características informadas na denúncia com as drogas.

No local, os policiais encontraram 78 pinos de cocaína e um caderno com anotações do tráfico. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e o material apreendido.

O traficante foi encaminhado para a 124 DP, onde a ocorrência foi registrada.