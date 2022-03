Capitania dos Portos e agentes da Guarda Ambiental passam a ser treinados para a fiscalização também de mares e lagoas - Divulgação

Publicado 30/03/2022 11:24

A Guarda Ambiental de Saquarema, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, está se preparando para, no futuro, ganhar mais uma incumbência: ser os olhos da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro no município. Com isso, a Guarda passará a fiscalizar a navegação, as atividades embarcadas e de pesca na faixa marítima limítrofe pertencente a Saquarema, bem como em toda a lagoa. O trabalho tem por objetivo promover maior segurança para a navegação interior e costeira e a regularidade da atividade pesqueira.

Capitania dos Portos e agentes da Guarda Ambiental passam a ser treinados para a fiscalização também de mares e lagoas Divulgação

Para cumprirem corretamente as novas funções, os nove agentes da Guarda vêm sendo capacitados a lidar com questões relativas à preservação do meio ambiente longe da terra firme. Por conta de uma parceria com a Capitania dos Portos, de 14 a 20 de março, os agentes receberam instruções sobre como pilotar embarcação, ao participarem do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP, e obtiveram instruções sobre inspeção naval, segurança no mar, primeiros socorros e legislação específica, durante outro curso realizado. No treinamento, foram feitas simulações de resgate e realizados salvamentos, abordagem a embarcações e outras ações pertinentes à área.Durante a fiscalização das embarcações, além de serem feitas as verificações necessárias, inclusive documentais, e passadas orientações aos pescadores, também foram doados coletes de segurança (salva-vidas). As ações contaram com o apoio dos militares da Marinha do Brasil.Neste primeiro momento, a fiscalização consistirá, essencialmente, na verificação da distância da costa que as traineiras estão pescando pois existe, por lei, o limite de 200 metros que essas embarcações não podem ultrapassar. A aferição da documentação, tipos de peixes que estão sendo pescados, número da malha da rede de pesca, entre outros detalhes técnicos, serão os próximos alvos da fiscalização, tão logo sejam cumpridas as ações do convenio entre a Capitania e a Prefeitura - no momento estão sendo discutidas questões de competência legal entre as áreas jurídicas das duas instituições - e estabelecidas novas parcerias, também com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - Ibama e o Instituto Estadual do Ambiente - Inea.