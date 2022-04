O local fica às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado da Escola Clotilde de Oliveira Rodrigues - Internet

Publicado 06/04/2022 19:10

Saquarema realizará mais uma edição do Saquarema Country Fest. Entre os dias 29 e 30 de abril, e 1° de maio, no Parque de Exposições de Saquarema, em Sampaio Corrêa, será o destino de moradores e turistas que curtem o estilo de vida country. O local fica localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado da Escola Clotilde de Oliveira Rodrigues.

No evento, sempre a partir das 20h, diversos artistas se apresentarão no espaço que será montado na arena principal. No dia 29, Gustavo Mioto sobe ao palco. Já no dia 30, a música fica por conta do cantor Felipe Araújo. Encerrando o evento, Os Barões da Pisadinha se apresentam no dia 1°.

“Estamos levando para Sampaio Corrêa uma grande festa. A cultura country é muito forte nos bairros do interior. Assim como os demais eventos e festivais do município, o Saquarema Country Fest será colocado, definitivamente, no calendário turístico e cultural da cidade”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.