Dois suspeitos de tráico de drogas são presos pela Polícia Militar em Cabo Frio e Saquarema Divulgação

Publicado 22/04/2022 14:20

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas em ações em Cabo Frio e Saquarema, municípios da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (20).



Ao todo, foram apreendidos 52 pinos de cocaína, 81 buchas de maconha, 63 pedras de crack, quatro rádios transmissores, três bases de rádio e R$20.



Em Cabo Frio, a ocorrência foi registrada no bairro Monte Alegre. Durante a tarde, o Grupamento de Ações Táticas patrulhava a região quando se deparou com um elemento com uma sacola em mãos saindo de um terreno.



Ao ser abordado, durante a revista, os agentes pegaram a sacola que continha parte do material.



Ao fazer a varredura no terreno, os PM’s encontraram o restante do material apreendido, totalizando 52 pinos de cocaína, 33 buchas de maconha, 63 pedras de crack, quatro rádios tranmissores, três bases de rádio e R$20.



A equipe procedeu à 125ª DP, em São Pedro da Aldeia, a Central de Flagrantes, para apresentação da ocorrência, onde o suspeito, de 23 anos e, até então, sem anotações criminais permaneceu preso.



Em Saquarema, a ocorrência foi registrada na favela do Arame, no Gravatá.



A PM fazia um patrulhamento pela localidade quando teve a atenção voltada para três indivíduos que, ao avistarem presença da equipe, efetuaram disparos em direção aos policiais, que revidaram.



Os suspeitos correram por diversas direções e o que foi preso deixou uma sacola contendo 48 buchas de maconha. Após cerco, ele foi alcançado e a polícia afirma que “foram usados os meios necessários para contê-lo, porque estava muito alterado”.



O caso foi registrado na 124ª DP, onde o suspeito permaneceu preso.

