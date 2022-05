Acusados de fazer ameaças de massacre em escolas de Saquarema são presos - Redes sociais

Publicado 06/05/2022 13:51

REGIÃO DOS LAGOS - Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Estado do Rio de Janeiro (DRCI), com apoio da 124ª Delegacia de Polícia de Saquarema (124ª DP), prenderam na manhã desta sexta-feira (6), um homem de 34 anos e uma mulher de 37, apontados como autores de ameaças de massacre em escolas saquaremenses.

Segundo a polícia, os acusados usaram as redes sociais para cometer o crime, criando perfis falsos com imagens seguindo os moldes do ataque de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999.

O crime, planejado para essa sexta, foi impedido pela ação da Polícia Civil, que identificou as conexões de acesso e titularidade das mesmas.

Conforme os agentes, as ameaças eram direcionadas às turmas de educação infantil e, se concretizadas, poderiam ainda levar ao cometimento de inúmeros delitos contra a vida e a integridade física de crianças e adolescentes que frequentam o estabelecimento de ensino, bem como aos funcionários.

Durante a prisão o elemento tentou resistir, tomando a arma de um policial, sendo imediatamente contido pela equipe.