Cederj abre inscrições para vestibular em Saquarema - Divulgação

Publicado 04/05/2022 11:31

Estão abertas as inscrições do Vestibular Cederj 2022.2. As vagas no Polo Saquarema, na Região dos Lagos, são distribuídas para cursos na modalidade semipresencial de Administração (UFRRJ), Tecnologia em Sistemas de Computação (UFF), Licenciatura em Matemática (UFF), Licenciatura em Pedagogia (UNIRIO) e Licenciatura em Turismo (UFRRJ). O prazo de inscrição se estende até o dia 8 de maio.

Os interessados devem pagar uma taxa no valor de R$ 89 até 9 de maio. O link para inscrição é www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2022-2/

O concurso contará com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade.

ENSINO NO CONSÓRCIO CEDERJ

Os cursos ofertados no âmbito do Consórcio Cederj são semipresenciais e utilizam ferramentas de estudo e interação, tais como: material didático próprio, especialmente preparado para educação a distância, e ambiente virtual de aprendizagem que disponibiliza ferramentas que garantem recursos pedagógicos, atividades e interatividade; sistema de apoio à aprendizagem, baseado em tutoria presencial e a distância; processo de avaliação presencial, realizado nos polos regionais, que contam ainda com laboratórios, biblioteca e salas de informática.