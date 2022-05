Acusado de esfaquear a companheira é preso em Saquarema - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/05/2022 14:08

Um homem foi preso neste domingo (1) por tentativa de feminicídio. O criminoso é acusado de tentar matar a própria companheira à facadas em Saquarema, município da Região dos Lagos.

De acordo com a polícia, no dia 22 de abril, o acusado foi até à 124ª Delegacia de Polícia (124ª DP) e disse que a mulher havia sido vítima de uma tentativa de assalto, sendo golpeada com dez facadas. Depois, o homem mudou a versão e disse que os golpes foram provocados pela própria companheira, por ciúmes.

Durante as investigações, os agentes conseguiram provas de que o próprio suspeito era o responsável pelo ataque.

Ele foi capturado no centro de Saquarema, em um cumprimento a um mandado de prisão, e encaminhado para a 124ª DP, onde permanece preso à disposição da Justiça.