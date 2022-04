Funcionária da Caixa Econômica de Saquarema é presa por fraude no auxílio emergencial - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/04/2022 14:45

Na tarde desta quinta-feira (28), a Polícia Federal (PF) prendeu uma funcionária da Caixa Econômica Federal, da agência de Bacaxá, distrito de Saquarema, município da Região dos Lagos, pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistemas da Administração Pública com a finalidade de obter vantagem indevida.

A Corregedoria da Instituição Bancária noticiou que a referida funcionária estaria simulando atendimento de dezenas de titulares de benefícios sociais, permitindo que criminosos realizassem, por meio do aplicativo CAIXA TEM, transferências dos valores do auxílio emergencial para uma determinada conta em nome de terceiro.

Segundo a PF, foram reunidos elementos indicativos de que a funcionária já vinha realizando tal tipo de fraude há alguns meses.

A presa responderá pelo crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão e as investigações serão direcionadas para identificar os elementos responsáveis pela cooptação da funcionária.