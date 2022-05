Saquarema Country Fest é sucesso e movimenta a economia da cidade - ASCOM de Saquarema

Publicado 03/05/2022 17:45

Diversão, cultura, incremento na economia e fortalecimento do terceiro distrito. Estes são alguns dos bons frutos colhidos com a realização da segunda edição do Saquarema Country Fest. De 29 de abril a 01 de maio, a cultura country foi destaque na região com o evento realizado pela Prefeitura de Saquarema, município da Região dos Lagos.

Após dois anos de restrições por conta da pandemia do Coronavírus, o Saquarema Country Fest marcou a retomada das atividades culturais de grande porte no município. Milhares de pessoas passaram pela arena montada no Parque de Exposições Marcos Santiago, novo local de eventos da cidade. A inauguração e a entrega simbólica do parque foi realizada na sexta-feira, 29, e contou com a presença de familiares do Marcos, bem como outras pessoas que foram homenageadas.

Com a construção do Parque de Exposições Marcos Santiago, o município de Saquarema entra no roteiro agro do país, tendo um espaço para exposições do setor primário voltado para a comercialização de máquinas e equipamentos específicos para o agronegócio, como tratores e colheitadeiras, e venda de hortifrutigranjeiros, realização de shows e espetáculos, além de exposições de animais de pequeno e grande porte, leilões, atividades equestres e vasta programação cultural, gerando emprego e renda.

Além da programação da Etapa Nacional da Copa de Rodeio Tony Nascimento, o Saquarema Country Fest contou com shows com grandes artistas nacionais. Valorizando a cultura local, músicos saquaremenses realizaram os eventos de abertura de cada dia.

Na sexta-feira, 29, Marcinho Furacão iniciou os trabalhos e Gustavo Mioto foi a atração principal da noite. Já no sábado, dia 30, foi a vez de Felipe Araújo subir ao palco e animar a plateia, juntamente com a dupla saquaremense, Jeferson e Daniel. Já no domingo, dia mais concorrido, a dupla Gabriel e Luciano fez o show de abertura, seguido pelo fenômeno da música brasileira Os Barões da Pisadinha, que arrastaram a multidão que lotou a arena do Parque de Exposições.

“O evento foi perfeito! Tudo fluiu conforme o que foi planejado pelas equipes da Prefeitura. Quero agradecer, em especial, às Secretarias de Segurança e Ordem Pública e Transporte e Serviços Públicos, que trabalharam incansavelmente para a realização do Saquarema Country Fest”, informou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

“Foram três dias de evento do Saquarema Country Fest 2022. As famílias se divertiram com a certeza de estar em um ambiente seguro”, completou o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade. Ao todo, 250 profissionais de segurança atuaram no evento e em áreas do entorno.

“Nosso Saquarema Country Fest foi um sucesso! Eu quero, antes de tudo, agradecer a cada um que colaborou para a organização desse grande evento em nosso município. Passamos momentos muito difíceis nesses últimos anos de pandemia. O Saquarema Country Fest foi o primeiro grande evento que tivemos após esse período delicado para tantas famílias. Graças a Deus conseguimos trazer muita alegria e a festa que tanto precisávamos e merecíamos”, comemorou a Prefeita Manoela Peres.

Outro fator importante foi a geração de renda para os comerciantes da cidade. Todas as 60 barraquinhas e stands foram doados pela Prefeitura de Saquarema para os comerciantes da cidade, que puderam trabalhar durante os três dias de evento. Nenhuma taxa foi cobrada pelo município, que forneceu toda a estrutura necessária. “Eu, com meu trailer, gero emprego para cinco pessoas aqui em Sampaio Corrêa. Um evento deste porte é importante pro nosso município, pois gera emprego, faz a renda circular e movimenta a economia como um todo”, comemorou o comerciante Anderson Santos, que possui um trailer de churrasco misto.

A terceira edição do Saquarema Country Fest será realizado em 2023. O evento já faz parte do calendário cultural do município.