Suspeito de praticar homicídio é preso com carro roubado em SaquaremaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/04/2022 15:53

Um homem, identificado como M.P.S., foi preso nesta quinta-feira (28) no bairro Palmital, em Saquarema, município da Região dos Lagos. Ele é suspeito de cometer um homicídio no bairro Jaconé, no dia 22 deste mês.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava um patrulhamento quando recebeu denúncias de que elementos estariam praticando roubos em Araruama e adjacências com um automóvel Fiat Grand Siena de cor prata, que havia sido roubado em São Gonçalo.

De posse das informações, os agentes foram até a Estrada do Goá e abordaram o veículo com o acusado no interior.

O criminoso foi encaminhado para a 124ª Delegacia de Polícia (124ª DP), autuado e preso.