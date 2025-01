Saquarema recebe 2ª edição da Copa dos Municípios de Beach Tennis - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebe 2ª edição da Copa dos Municípios de Beach Tennis Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/01/2025 14:57

Saquarema - A praia da Barrinha, na cidade de Saquarema, receber, neste sábado (18) e domingo (19), a segunda edição da Copa dos Municípios do Rio de Janeiro de Beach Tennis, evento com organização da ABTERJ, a Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro.

A competição cresceu de tamanho após o sucesso na primeira edição em 2024. Agora serão sete cidades na disputa, duas a mais do que na edição inaugural, e cerca de 170 atletas na disputa. Além do Rio de Janeiro, atual campeão, os municípios de Niterói, Saquarema, Macaé, Cabo Frio, Maricá e Resende estão na disputa com os dois últimos como as novidades do evento.

Serão seis categorias nas disputas com equipes de até quatro atletas em cada, sendo Open/A, B, C e D além da 40+ e da 50+. Cada confronto terá uma disputa de dupla feminina, depois dupla masculina e por fim a dupla mista. Cada categoria terá seu campeão e no final são somadas as pontuações e o grande campeão será coroado.

"Estamos ansiosos para presenciar o desenrolar desse torneio inovador que cresceu de tamanho e cada vez vem ganhando mais adesão no estado do Rio de Janeiro. Nada melhor que Saquarema e suas belezas naturais além de atmosfera acolhedora para receber um evento desse porte por equipes", destacou José Araújo, presidente da ABTERJ.

Entre os destaques, o time do Rio de Janeiro virá com força máxima com Juan Lopes, Matteo Casini, Nanda Vicente e Isabela Marinho. Niterói promete entrar na briga pelo título e terá na equipe Open os atletas Fernando Pacheco, Eduardo Fontalvo, Livia Neves e Luiza Leal Costa. O time de Saquerema joga em casa e tentará o caneco. Na equipe A virá com Bruno Tosta, Ruan Robaina, Flavia Moreira e Marina Araújo. Confira todas as equipes no link.

Os jogos terão início sempre às 7h. A entrada é gratuita ao público.

A 2ª edição da Copa dos Municípios é uma realização da ABTERJ, a Associação de Beach Tennis do Rio de Janeiro.