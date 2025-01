Construção da creche do bairro Vilatur está em nova fase - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/01/2025 11:49

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema finalizou a construção do telhado e da platibanda e a concretagem do pátio interno da nova creche, em construção na Avenida Litorânea, nº 5.970, no bairro Vilatur. Os trabalhos entram, agora, na fase de instalações e as equipes já deram início à colocação das cerâmicas (pisos e azulejos).