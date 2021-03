Testagem em massa volta a ser realizada de bairro em bairro Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 21:45

Silva Jardim, no interior do Rio, divulgou, nesta quinta-feira (11), que o bairro Bananeiras será o próximo ponto de testagem da população. Assim como no bairro Biquinha, serão realizados exames RT-PCR (Swab) e testes rápidos, a partir dessa sexta-feira (12), às 10h. SILVA JARDIM – Após comunicar o retorno da testagem em massa para identificar casos de Covid-19 , a Prefeitura de, no interior do Rio, divulgou, nesta quinta-feira (11), que o bairroserá o próximo ponto de testagem da população. Assim como no bairro Biquinha, serão realizados exames RT-PCR (Swab) e testes rápidos, a partir dessa sexta-feira (12), às 10h.



Com o avanço no número de casos em todo Brasil, o município se fortalece com a volta da testagem em massa na população. Em boletim informativo divulgado nesta quinta (11) pela Prefeitura, a cidade contabiliza 1.787 casos confirmados de coronavírus. No total, Silva Jardim soma 20 mortes em decorrência da Covid-19.