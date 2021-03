Prefeitura ainda não divulgou uma possível data de retorno ao ensino presencial Foto: Amanda Perobelli

Publicado 12/03/2021 13:07

SILVA JARDIM – A rede municipal de ensino em Silva Jardim, no interior do Rio, segue com seu sistema de aulas virtuais, iniciado desde o ano passado em decorrência da pandemia da Covid-19. Em publicação nas redes sociais, nessa quinta-feira (11), o presidente da Câmara de Vereadores, Henrique Gouveia, afirma que, pretende incluir os professores do município na lista de prioridades para a vacina contra a doença.



“Nossas crianças já estão há mais de um ano longe das salas de aula e o prejuízo no aprendizado e no convívio com a comunidade escolar, aumenta a cada dia” disse o parlamentar, que analisa como importante o retorno às aulas presenciais o mais rápido possível. O vereador se reuniu com a atual secretária de Educação, Zilmara Brandão, para debater sobre o tema e definir um possível retorno.



Atualmente a rede municipal de ensino oferece atividades complementares, sendo em plataforma virtual na internet e impressas para todos os alunos da rede. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os estudantes podem acessar a plataforma para ouvir orientações e obras literárias ou musicais, além de ler informações, entre outros, sem sair de casa.



Ainda segundo a secretaria, as atividades impressas, efetuadas de maneira remota, estão sendo retiradas nas respectivas escolas onde os alunos estão matriculados. A cidade de Silva Jardim é uma entre milhares por todo o Brasil que ainda não tem previsão para retornar com o ensino presencial na rede pública.